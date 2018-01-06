البورصة الإيرانية تعود للأرتفاع

عاودت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية اليوم إلى الارتفاع مجددا حيث أغلق المؤشر العام “تدبيكس” عند مستوى 96,72نقطة بدعم من تزايد الطلب على أسهم المصافي والمعادن الأساسية.

وتداولت بورصة طهران 1,317 مليار سهم وورقة مالية باكثر من 3,51تريليونات ريا ل وتوزعت على 51 الفا و286 صفقة.

وقادت صعود مؤشر البورصة اسهم شركات اصفهان لتكرير النفط الذي ارتفع 40 نقطة والوطنية للنحاس 31 نقطة وايرانيان الاستثمارية البتروكيماوية 26 نقطة.

وذلك بعد أن انتهت جلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت اليها الولايات المتحدة الليلة الماضية حول اعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق في إيران إلى عدم صلاحية المجلس بالنظر في الشؤون الداخلية, اضافة الى احتمالية عدم نجاح نواب الكونغرس الأميركي بتقديم تعديلات بخصوص نص الاتفاق النووي ما بدد المخاوف حول سلامة الاتفاق.