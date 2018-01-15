البوكمال..معظم الخدمات جاهزة لعودة المهجرين

تفقد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر الاعمال المنفذة في مدينة البوكمال تمهيدا لعودة الاهالي اليها واطلعا على عمل أحد الافران التي باشرت العمل ومحطة المياه في المدينة التي تمت اعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات اللازمة.

وجال المحافظ وأمين فرع الحزب يرافقهما عدد من مديري الدوائر الخدمية على المرافق الخدمية في المدينة واطلعوا على التحضيرات النهائية لعودة العمل في المعبر الحدودي مع العراق الشقيق.

وأشار المحافظ إلى أنه اعتبارا من اليوم تم تفعيل جميع الدوائر حيث يبدأ العاملون غدا في كل المؤسسات في مدينة البوكمال الدوام من أجل تسيير العمل والحفاظ على المقرات الحكومية التي يعملون بها وتقديم الخدمات للأهالي المهجرين العائدين الى منازلهم في الايام القليلة القادمة مبينا أن معظم الخدمات من مياه ومخابز واتصالات ومدارس ومحروقات ونقطة طبية ووحدات ارشادية ووحدات شرطية باتت جاهزة في المدينة.

ولفت محافظ دير الزور إلى أن الحكومة حريصة على اعادة الحياة الى جميع المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من اجل تفعيل جميع الدوائر الخدمية فيها لتكون جاهزة لاستقبال الاهالي الذين هجرتهم التنظيمات الارهابية.

بدوره أشار أمين فرع دير الزور لحزب البعث إلى أن عودة الأهالي وإعادة الحياة للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري هي أكبر تحد للإرهاب وداعميه.

من جهته أوضح قائد شرطة المحافظة اللواء عبد الحكيم وردة ان العمل جار لإعادة المعبر الحدودي للعمل حيث تم افتتاح مراكز للجمارك والهجرة والجوازات وفور استكمال وصول التجهيزات وربط الشبكة سيتم اقلاع العمل بالمعبر الحدودي مع العراق الشقيق.

وبين رئيس مجلس مدينة البوكمال غنام خليفة أن مجلس المدينة بدأ منذ أيام العمل بتنظيف الشوارع وازالة الانقاض وتهيئة المرافق لاستقبال الاهالي حيث تم تجهيز المخابز ومحطة المياه والمدارس داعيا جميع الاهالي للعودة إلى منازلهم لاعادة الحياة الى المدينة والمساهمة في اعادة اعمار ما خربه الارهاب.

وأشار مدير المياه بدير الزور المهندس معاذ العلوش إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز محطة مياه اسعافية لتغذية المدينة بالمياه المعقمة مبينا انه سيتم اعادة تأهيل كل المحطات الى الخدمة في اقرب وقت.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور المهندس فؤاد خرابة أنه سيتم افتتاح صالة بيع للمؤسسة السورية للتجارة ومحطة للمحروقات وسيتم تزويد المدينة بالبضائع والسلع الكافية لحاجة الاهالي.

ولفت مدير المخابز المهندس هاني الهادي إلى أنه تم اقلاع احد الافران الخاصة اليوم ويتم تأهيل عدد من الافران وخاصة الفرن الآلي وتزويد هذه الافران بالدقيق والخميرة والملح والمحروقات اللازمة للانتاج.