البيئة الدمشقية في معرض «أجواء» لطلعت كيوان

افتتح اليوم في صالة كل الفنون بالسويداء معرض للفنان التشكيلي طلعت كيوان ويضم 20 لوحة مرسومة بالألوان الزيتية جسدت موضوعات تتعلق بالطبيعة والطبيعة الصامتة والبيئة الدمشقية والحياة الإنسانية.

وأشار الفنان كيوان إلى أن الأعمال المقدمة جمعت بين الواقعية والتعبيرية والانطباعية والموضوعات المتنوعة وتم التركيز فيها على اللون الزيتي المحبب بالنسبة له كونه يدل على القوة.

بدوره لفت الفنان التشكيلي فؤاد أبو ترابة إلى أن الفنان كيوان متمكن لونيا فالتكوين اللوني في أعماله مميز جدا وأعطى قوة لها مع طرحه لمواضيع غير مألوفة تضع المشاهد أمام تساؤلات عديدة وتعكس الفكر الناضج لدى كيوان وسعيه الدائم للبحث.

ورأى الزائر للمعرض سليمان زين الدين أن الأعمال تشد الناظر لها والمتذوق للفن وتدل على إبداع الفنان وفكره المميز.

يشار إلى أن معرض أجواء هو المعرض الفردي الثاني للفنان كيوان ويستمر لمدة 11 يوما.