البيت الأبيض: ترامب لن يتفاوض على الهجرة لحين استئناف عمل الحكومة

أعلن مارك شورت مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض، أن إدارة البيت الأبيض لن تجري أي مفاوضات حول الهجرة مع الديمقراطيين، لحين استئناف عمل الحكومة الأمريكية.

وصرح شورت خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتم إجراء أي مفاوضات حتى يتم استئناف عمل الحكومة. مؤكدا أنهم ليسوا أقل اهتماما بحل قضية المهاجرين غير الشرعيين، وأنهم على استعداد لبدء مفاوضات حول هذه القضية فور استئناف الحكومة لعملها.

وقال مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مالفي، إن توقف عمل الحكومة الحالي يختلف عن تلك التي كانت في عام 2014 تحت إدارة باراك أوباما، كون بعض الوكالات لا تزال تمارس عملها، على سبيل المثال، الوكالات التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.