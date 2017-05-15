البيت الأبيض: لقاء بين ترامب وماكرون في بروكسل الشهر الجاري

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 25 أيار الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل “للمقارنة بين آرائهما”.

مصدر في الإدارة الأمريكية ذكر أن البيت الأبيض يرى مواقف الرئيس الفرنسي الشاب ونظيره الأميركي السبعيني ليست متباعدة جدا، على الرغم من شائعات أفادت أن ترامب كان يفضل فوز مارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

وأشار إلى أن الرجلين لا يتقاسمان بالضرورة الأفكار نفسها لكن كلا منهما جديد على الساحة السياسية وتجاوز الحواجز السياسية التقليدية.

كما أوضح المصدر فكرة أن ترامب كان يدعم لوبان مبالغ فيها وتستند فقط إلى تغريدة حول الحدود وإلى مرور زعيمة الجبهة الوطنية على برج ترامب في نيويورك