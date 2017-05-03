البيت الأبيض: محادثة بوتين وترامب “جيدة للغاية”

وصف البيت الأبيض المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب “بالجيدة جدا” وتناولت الوضع في سورية والعمل معا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

البيت الأبيض أصدر بيانا جاء فيه أن الجانبين بحثا باستفاضة العمل معا للقضاء على الإرهاب وخصوصا تنظيم “داعش” الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط، كذلك اتفقا على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف ما في وسعها لوضع حد للأزمة في سورية.

وتابع البيان أن الرئيسين بحثا أفضل السبل لحل الوضع “بالغ الخطورة” بخصوص كوريا الديمقراطية.

هذا وكان الكرملين أعلن فى بيان أمس أن بوتين وترامب ناقشا عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية وركزا على أفاق تنسيق الإجراءات الروسية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي على المدى البعيد في سياق الأزمة في سورية.