التأكيد على متانة العلاقات في القمة الإيرانية العراقية

بحث الرئيسان الإيراني حسن روحاني والعراقي برهم صالح في طهران اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع التدخلات الأجنبية في شؤونها.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفىي مع صالح: “بحثنا التعاون في مجال الطاقة والتنقيب عن النفط إضافة إلى مد سكك حديد من حدود شلمجة الإيرانية إلى البصرة العراقية وبناء مناطق تجارية حرة بين البلدين” مشيرا إلى وجود إمكانية لرفع التبادل التجاري مع العراق من 12 إلى 20 مليار دولار.

وشدد روحاني على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران والعراق لجهة المصالح المتبادلة والعلاقات التاريخية والثقافية لافتا إلى أن التعاون بين البلدين قائم منذ عقود.

وقال الرئيس الإيراني: “اتفقنا على ضرورة استقرار المنطقة ومنع التدخلات الأجنبية فيها ووقف الحرب في اليمن”.

من جانبه أكد صالح أن العلاقات بين إيران والعراق متينة ومترسخة مشيرا إلى أن إقامة مناطق حرة على الحدود بين البلدين وربط السكك الحديدية خطوة مهمة لخلق تبادل تجاري أكبر.

ونوه صالح بالدور الإيراني في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ودعمها العراق في هذا السياق داعيا إلى تغليب مصالح المنطقة وشعوبها على المصالح الأخرى.