التأمينات الاجتماعية تدعو ” المتأخرين” إلى تسديد اشتراكاتهم

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل والمدينين المتأخرين عن سداد الاشتراكات التأمينية والمبالغ المترتبة عليهم إلى المبادرة إلى تسديد مستحقاتهم قبل نهاية يوم 4 من شهر كانون الثاني المقبل وذلك للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بموجب القانون رقم 15 لعام 2017.

يشار إلى أنه حسب القانون رقم 15 لعام 2017 يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه في حال تسديدهم مستحقاتهم اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018.