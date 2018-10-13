التجارة الداخلية: استجرار أصناف ونخب التفاح بنسب متساوية

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن السورية للتجارة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لاستجرار محصول التفاح لمن يرغب من المزارعين.

وبينت الوزارة في نشرة اليوم أن السورية للتجارة ستعمل على شراء أصناف ونخب التفاح بنسب متساوية بحيث لا تكون هناك كمية لصنف على حساب آخر وذلك منعاً من قيام بعض التجار بشراء الأصناف السليمة وترك الأصناف المعدة للتصنيع.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم الفلاحين مباشرة ثمن محصولهم بشيكات شريطة حصولهم على براءة ذمة من الجمعيات الفلاحية وفق الأسعار التأشيرية التي حددتها اللجنة الاقتصادية.

وشكلت في كل محافظة لجان مختصة لاستجرار وتسويق التفاح من الفلاحين. وكانت فروع السورية للتجارة قامت منذ شهرين بتوزيع الصناديق المخصصة لنقل التفاح على الفلاحين حيث وزعت نحو 450 ألف صندوق حقلي عن طريق الجمعيات الفلاحية وقدمت كل التسهيلات اللازمة لهم لاستلام الكميات المطلوبة من قبلهم وفق الأسعار المحددة.