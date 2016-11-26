التجارة الداخلية: تأسيس شركة مغفلة عامة متخصصة بتصدير المنتجات السورية

ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مع اتحاد غرف التجارة والمعنيين بالوزارة الترتيبات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة مغفلة عامة متخصصة بتصدير المنتجات السورية الى الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير الغربي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار دعم الحكومة لأي خطوة أو إجراء من شأنه افساح المجال لتصدير المنتجات السورية للأسواق الخارجية وتنشيط عملية تواجد هذه المنتجات في تلك الاسواق ولا سيما الحمضيات.

وشدد على ضرورة الإسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة لدورها في تفعيل وتنشيط عملية التصدير وأن يكون لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر المؤءسسة المختصة دور فاعل في هذه الشركة.

حضر الاجتماع جمال الدين شعيب وعثمان حامد معاونا الوزير وغسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ومحمد حمشو أمين سر اتحاد غرف التجارة وأحمد الحوري مدير الشركات بالوزارة.