التجارة الداخلية تقرر تخفيض الخميرة للعجين وتبرر: الخميرة لن يؤثر على جودة الرغيف ويوفر 2 مليار ليرة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قرارا يقضي بتخفيض نسبة استهلاك الخميرة الجافة من 733 غراما إلى 500 غرام للعجنة الواحدة المقدرة بـ 150 كغ دقيق تمويني.

وأوضح وزير التجارة الداخلية الدكتور عبد الله الغربي أن “القرار جاء بعد التأكد من أن التخفيض لن يؤثر على جودة الرغيف المنتج وبناء على تجارب أجريت من قبل لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض في مخابز تابعة للشركة العامة للمخابز وللقطاع الخاص”.

وتوقعت الوزارة أن القرار “سيحقق وفرا يقدر بنحو 2 مليار ليرة سورية سنويا على الخزينة العامة للدولة” وذلك بحسب دراسة اللجنة المختصة.