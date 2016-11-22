«التجارة الداخلية» تُحدث وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أمس قرارا يقضي بإحداث وحدة اقتصادية تسمى “وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية” تتبع للشركة العامة للمخابز وتحل محل لجنة المخابز الاحتياطية وتعمل وفق ذات الآلية المتبعة حالياً لحين صدور النظام الداخلي الجديد لها.

ويتضمن القرار استمرار العاملين المعينين بعقود سنوية بالوحدة بنفس أوضاعهم الوظيفية إلى أن تسوى أوضاعهم لدى الشركة العامة للمخابز وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإحداث مستودع مركزي لضبط عملية استلام مدخلات الإنتاج “دقيق ومازوت وخميرة”، وكذلك مستودع فرعي في كل محافظة ومخبز.

ووفقاً للقرار يحل مدير فرع المخابز محل مندوب اللجنة بالإشراف والمتابعة لحسن العمل بالمخابز الاحتياطية، وتتولى وحدة تصنيع المخابز عمليات الصيانة اللازمة لمخابز الوحدة الاقتصادية المحدثة وكل خطوط المخابز المحدثة لاحقا.

وأكد الوزير الغربي أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة الجاد للاستمرار بتحسين وتوحيد جودة الخبز بجميع المحافظات، وتحقيق تكافؤ الفرص للعاملين بالمخابز وتوزيع الحوافز بشكل عادل على العمال والفنيين المتميزين والمبدعين وتوظيف الطاقات الفنية بالاتجاه الصحيح والحد من الهدر والتهريب وضبط عملية استلام مستلزمات مادة الخبز من الدقيق والمازوت والخميرة.