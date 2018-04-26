التجارة الداخلية.. 216 شركة جديدة في الربع الأول ومنح 3662 سجلاً تجارياً

صدّرت مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 3662 سجلاً تجارياً خلال الربع الأول من العام الحالي (2018)، وصدقت على تأسيس 216 شركة.

وجاء في تفاصيل تقرير الربع الأول للعام 2018 إن السجلات التجارية الممنوحة توزعت إلى 3196 سجلاً تجارياً للأفراد و236 سجلاً لشركات التضامن و44 سجلاً لشركات التوصية و13 سجلاً لشركات المساهمة و173 سجلاً للشركات المحدودة، على حين تنقسم الشركات التي صدقت على تأسيسها ما بين 190 شركة محدودة المسؤولية و7 شركات محدودة «شخص واحد» و19 شركة مساهمة خاصة، كما بلغ عدد الشركات المسجلة التي تمارس أعمالها بشكل فعلي حالياً في سورية 471737 شركة أفراد، و92272 شركة قطاع خاص و23 شركة قطاع مشترك و202 شركة قطاع عام.

وحدد القرار رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري.

وسوّغ مدير الشركات في الوزارة محمد إبراهيم تعديل رسوم التصديق والتأسيس ومنح صورة طبق الأصل للشركات المسجلة لدى الوزارة وفق رأس مال الشركات، لكون القرار السابق كان يساوي تقريباً بين أغلب الشركات، ومن غير المقبول أن يطلب من مصرف خاص رأسماله بالمليارات أن يسدد رسوم الشركة نفسها التي رأسمالها بمبالغ أقل بكثير وعليه فإن القرار الجديد ينهي العمل بالقرار رقم 2127 لعام 2017، مشيراً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحدّ من الروتين ولسرعة الإنجاز ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها والأفراد في السجل التجاري بحيث يتم الحصول على السجل التجاري خلال ساعة عمل واحدة وتأسيس المكتب المرن والذي هو عبارة عن مقر دائم للشركات والمؤسسات الفردية المؤسسة سابقاً التي ليس لديها مقر أو لديها مشكلة في مقرها أو التي ستؤسس لاحقاً وليس لديها مقر إضافة إلى تأسيس شركات الأوف شور.

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً يتضمن تصنيف الشركات مهما كان شكلها القانوني (تضامناً– توصية– محدودة المسؤولية– مساهمة مغفلة) إلى أربع فئات حسب رأسمالها، حيث تضم الفئة الأولى الشركات التي يقل رأسمالها عن خمسين مليون ليرة سورية، أما الفئة الثانية فتضم الشركات التي يتراوح رأسمالها من خمسين مليون ليرة سورية إلى أقل من مئة مليون ليرة سورية، والفئة الثالثة تضم الشركات التي يتراوح رأسمالها من مئة مليون إلى أقل من مليار ليرة سورية، والشركة الرابعة تضم الشركات التي يزيد رأسمالها على مليار ليرة سورية.