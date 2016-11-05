التجارة الدخلية: دوريات متخصصة للتأكد من مطابقة المواد الغذائية للمواصفات

بدأت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسيير “دوريات نوعية” خصصت اليوم لأسواق اللحوم “الغنم والبقر والدجاج” النيئة والمطبوخ والمشوي والشاورما بأنواعها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية بما يضمن صحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي وذلك في اطار حملة جديدة لتنفيذ “الرقابة النوعية” على الأسواق.

وتستمر هذه الدوريات طيلة أيام الأسبوع بحيث يتم تخصيص كل يوم لمادة معينة سواء للمواد الغذائية المعلبة أو للخضار والفواكه أو للمواد الاستهلاكية أو للألبسة وغيرها من السلع بهدف التأكد من صلاحيات ومواصفات المواد والسلع المتوافرة في الأسواق وعدم قيام أصحاب المحال التجارية بالغش والتلاعب بالأسعار والمواصفات المحددة.

وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب ان عملية تسيير الدوريات تأتي في اطار توجهات الوزارة لتشديد عملية الرقابة ودقتها على الأسواق موضحا انه تم تسيير “دوريات نوعية” تخصص في كل يوم لمراقبة مادة غذائية معينة في الأسواق لمنع الغش والتلاعب في المواصفات.

في السياق ذاته بين مدير حماية المستهلك بالوزارة الدكتور حسام النصر الله أن جولات عناصر حماية المستهلك شملت اليوم جميع أسواق اللحوم حيث تم سحب عينات من مادة اللحوم النيئة والمطبوخ والمشوي والشاورما للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية مشيراً إلى أن أصحاب المحال التجارية الخاصة بهذه المواد “قدموا تعهدات أكدوا بموجبها الالتزام بعدم الغش والتلاعب بالمواصفات القياسية السورية المحددة خلال عمليات بيع اللحوم بأنواعها والشاورما والفروج المسحب والمشوي والبروستد وأنه في حال مخالفة ذلك ستفرض بحقهم أقصى العقوبات الرادعة الواردة في القانون”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة تكثيف فرق عناصر حماية المستهلك لجولات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في جميع المحافظات.