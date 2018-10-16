التجاري السوري يبدأ العمل في مكتب خدمة المواطن بكفرسوسة

بدأ المصرف التجاري السوري العمل في مكتب الخدمات المصرفي بمركز خدمة المواطن في منطقة كفرسوسة.

وأوضح مدير المصرف علي يوسف في تصريح له أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن المراجعين لجهة تسديد جميع الرسوم عن الخدمات المقدمة في المركز أثناء حصولهم على بعض الوثائق الرسمية كالترخيص الإداري وعقود الإيجار وتسليم ترخيص وتجديد ترخيص وتصديق واعتراض وفض ختم وشكاوى وتصديق سجل تجاري وسجل مدني وسجل عدلي وغير موظف وتصديق وثائق من وزارة الخارجية والمغتربين.

ويقدم مكتب الخدمات المصرفي التابع للمصرف التجاري السوري خدمة فتح حساب جار وتوطين الرواتب وإصدار بطاقات الفيزا وخدمة تبديل العملات الأجنبية.