التجاري يخفض سقف حسابات الودائع لأجل إلى 25 مليون ليرة

أجرى المصرف التجاري السوري تعديلا على سقف فتح حسابات الودائع لأجل بالليرات السورية وذلك بتخفيض السقف المقبول بحد أعلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 50 مليون ليرة سورية للمتعامل الواحد.

وأوضح المصرف في بيان له أنه في حال فتح ودائع بمبالغ تزيد عن الـ 25 مليون ليرة سورية يجب الحصول على موافقة مديرية التخطيط والتطوير في المصرف سواء كانت كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع.

وتعامل حسابات الودائع لأجل المشتركة على أنها حسابات فردية لكل شخص على حده بغض النظر عن ترتيب الأسماء و بالتالي لا يحق للمتعامل أن يكون له حساب ودائع لأجل يفوق 25 مليون ليرة سورية سواء أكان فرديا أو مشتركا أم كان كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع.

الجدير بالذكر أن نسب الفائدة على حسابات التوفير والودائع لأجل بالليرة السورية هي حساب التوفير 8 بالمئة.. حد أدنى 2000 ل.س وحساب الودائع لأجل لمدة شهر أو ثلاثة أشهر 7 بالمئة.. ستة أو تسعة أشهر 8 بالمئة.. سنة 10 بالمئة.. سنتين 11 بالمئة.