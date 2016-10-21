التحالف الدولي يرتكب مجزرة بحق أهالي كركوك شمال العراق

قضت 15 امرأة بغارات جوية للتحالف الدولي الجمعة 21 تشرين الأول استهدفت مجلس عزاء جنوب مدينة كركوك شمال العراق.

ونقلن موقع “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم الحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، ان طائرات مقاتلة تابعة للتحالف الدولي قصفت مجلس عزاء في قضاء داقوق (35 كم جنوبي كركوك).

وأفاد مسؤول محلي، في تصريح لموقع “شفق نيوز” العراقي، بوقوع قتلى خلال القصف “الخاطئ”، وهو ما أكده أمير خواكرم، قائمقام داقوق، الذي قال إن اغلب الضحايا من النساء والأطفال.

وتكررت حالات القصف الخاطئ من طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، ويقول قادة عسكريون إن السبب وراء القصف الخاطئ هو التزويد غير الدقيق بالإحداثيات المقدمة للطيران الدولي أو العراقي.

وشهدت محافظة كركوك الجمعة، هجمات انتحارية لمسلحي تنظيم “داعش” الارهابي، حيث تحصن مسلحيه داخل مبان في المحافظة، فيما فرضت القوات الأمنية حظر تجوال ما يزال مستمرا حتى الآن. وتقول القوات الكردية إنها تمكنت من قتل عشرات المهاجمين.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين من تنظيم “داعش” هاجموا محطة للكهرباء ومباني أخرى في مدينة كركوك النفطية بشمال شرق العراق، في الساعات الأولى من صباح الجمعة وقتلوا 18 شخصا على الأقل.

واستمر القتال إلى ما بعد الظهر وأعلنت السلطات حظرا للتجوال مشيرة إلى أن بعض المهاجمين يتحصنون في فندق ومسجد بوسط المدينة الذي يخضع حاليا لسيطرة قوات البيشمركة.