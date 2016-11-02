التحدي الأكبر

الحياة متسارعة بمراحلها ورواياتها.. متشابهة بأحداثها مختلفة بتفاصيلها…

يوما ما ستتنحى على ناصية الذكرى، وتقلّب ما سطّرته من حياة، وتراجع ما تراكم فيها من دروس نظرية لتقف مذهولا أمامه وتبدأ في البحث عن فسحة حياة جديدة لتطبيقها عمليا….

يوما ما ستدرك أن العشق هو امتهان الحرف ودقة في غرزه بقلب متصحر ينتظر الغيث ليرتوي…والغيث يروي ويرحل…

يوما ما ستدرك أن العلم والتعلم هو غذاء العقل وستندم لأنك لم تنهل منه لأنه زوادة الحياة في اجتياز اختباراتها الغير المتوقعة..

يوما ما ستدرك أن الوسادة ليست للنوم بل هي بئر عميق لامتصاص دموعك وأحلامك وحبك وغضبك ..وان الأحلام الذي نسجتها من أشعة الشمس الأولى في كل صباح بعد ليالي قاتمة ،والتي أبت أن تتحقق كانت لتحيا ولتحافظ على روحك فتية…

يوما ما ستدرك أن الموت ليس بالفقد الأكبر في الحياة ،لأن من حفر في أعماق وجدانك يبقى خالدا معك إلى مثواك الأخير..

يوما ما ستدرك إنك خرجت من كل تحديات الحياة منتصرا أو مهزوما، حاملا معك كم هائل من الوعظ والحكم الذي يتجلى بنضوجك ووعيك لإكمال مسيرة حياتك وتشكر الحياة على كل التحديات الذي قدمته لك…

يوما ما ستدرك أن لا خسارة في الحياة لأنك ببساطة لا تملك شيئا لتخسره..كل شيء تملكه هو هبة عليك الاستمتاع به، لأنه يمكن أن ترد بأي لحظة وتجد نفسك مجردا من كل شيء..

يوما ما ستدرك أن لا أحد يدوم لك وكل الذين عبروا حياتك عبروها لسبب ما ،لحكمة ما، لدفعك إلى الأمام لتكمل الدرب وحدك..وان تاج الصداقة لا يليق إلا بك،ستعلم أن تعتني بها لأنها الوحيدة التي ستبقى معك وفية…

يوما ما ستدرك أن لا عبثية في الحياة كل شيء حصل لك هو لسبب ما ستدركه لو بعد عشرات السنين وتشكر الحياة على خسارتك في الزمن العابر..

يوما ما ستدرك أن حبك للحياة هو الحب الوحيد الذي يجعلك تستمر بابتسامة رضا وقلب صاف خالي من الكره والحقد ..

يوما ما ستدرك أن ليس كل الناس مثلك ولا يحق لك أن تطالبهم بالمثل ستحمل بعقلك وبقلبك آثارهم مهما كانت وتمضي ..ليبقوا حاضرين في ذاكرتك المنسية…

يوما ما ستتنحى على ناصية الحياة وتترقب وتراقب بعيون جاحظة وندية لتخطي خطوة نحو الأمل، نحو الحب، نحو تحد جديد ربما، أو صراع دام ربما تفقد فيه الكثير من الدماء …

وأكبر ما ستدركه في هذا الصراع هو قوتك وتقبلك لكل الظروف وتأقلمك الآني معها…

ستخرج من هذه الصراعات وتلقي عليها نظرة الغريب الساخر من غباءك ولكن هذه السخرية لن تعيد لك العمر يا صديقي…

لأنك تفقد الكثير منه ليس من الدماء الذي سالت منك بل من الخوف الذي استنزف روحك قبل جسدك …

يوما ما ستدرك أن لا تحدي في الحياة لأنك اجتزت كل التحديات بسهولة أو بصعوبة،بربح او بخسارة،وإن التحدي الأكبر في الحياة هو إدراكك لهذه الحقيقة..

لسبب بسيط ..لأنك على قيد الحياة..

وللحياة بقية ….

ميرنا غالي