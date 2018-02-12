التحقيقات الروسية تنفي وقوع انفجار على متن طائرة المنكوبة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو اليوم، أثناء مؤتمر صحفي، أن هيكل الطائرة لم يتفكك أثناء سقوطها ولم يندلع حريق على متنها أو يقع انفجار قبل ارتطامها بالأرض.

ويثبت صحة هذه التصريحات مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في محيط موقع الكارثة، حيث سُجل وقوع انفجار ضخم لكن بعد تحطم الطائرة.

وأكدت المسؤولة أن فريقا يضم أكثر من 100 محقق يعملون على كشف أسباب الكارثة.

وذكرت المتحدثة أن عمليات التفتيش قد شنت في مقر الشركة واحتجزت من المطارات الوثائق المتعلقة بصيانة الطائرة المنكوبة والرقابة الفنية عليها وكذلك الفحوصات الطبية لأفراد طاقمها.