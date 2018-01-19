التحقيق باتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات

أعلنت النيابة العامة المركزية في كوريا الجنوبية اليوم عزمها التحقيق بملابسات اتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن منظمة التضامن الشعبي للدبلوماسية التشاركية وألف ناشط رفعوا أمس دعوى ضد الرئيس الأسبق لي ميونغ باك ووزير دفاعه انذاك كيم تيه يونغ فيما يتعلق بابرام صفقة عسكرية سرية مع الإمارات في عام 2009 “ما يشكل تقصيرا في الواجبات, لافتة إلى أن المسؤولين السابقين تجنبا المصادقة البرلمانية المطلوبة للصفقة رغم أنهما يعيان ضرورة هذا لإبرامها وهو ما يعد “انتهاكا دستوريا خطيرا”.

وسبق أن اعترف كيم بوجود الاتفاق العسكري السري غير المعلن الذي يضمن تدخل القوات الكورية الجنوبية تلقائيا في أي حالة طوارئ في الإمارات.