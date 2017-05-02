التحكيم في مرحلة إعادة الإعمار… في ورشة عمل للمعهد العالي للقضاء

ركزت ورشة العمل التي نظمها المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل اليوم بالتعاون مع مركز الميزان للتحكيم تحت عنوان “أهمية التحكيم في مرحلة إعادة الإعمار” على قانون التحكيم والإجراءات التحكيمية وطرق الطعن بالقرار التحكيمي وتنفيذه.

وأكدت عميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط أهمية الورشة لما للتحكيم من دور في حل المنازعات في مرحلة إعادة الإعمار على اعتباره فضاء خاصا له سمة السرعة.

ولفتت الى ان الورشة تغني الثقافة القانونية لطلاب المعهد حول قانون التحكيم إذ لا بد من توافر الخبرة الجيدة للمحكمين من خلال ورشات العمل والندوات والمحاضرات التي يقوم بها المعهد، ولا سيما أن أيا منهم قد يكون محكما بقضية تحكيمية وعليه أن يؤدي المهمة على أكمل وجه.