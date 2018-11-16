التخلـــص مــــن تراكــــم نخالــــة المطــــاحــــن

اللاذقية– عائدة أسعد

أكد المهندس عبدو شعباني مدير فرع شركة المطاحن باللاذقية أنه تمّ التخلص من مشكلة تراكم النخالة التي وصلت إلى 7000 طن، وكانت تمثل العائق الأكبر للعمل، موضحاً أنه تم نقل القسم الأكبر من مادة النخالة إلى محافظة حماة بتعليمات من محافظ اللاذقية والتعاون بين الإدارة العامة للمطاحن ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع محافظة اللاذقية. وأضاف شعباني أنه تمّ تصريف المخزون المتراكم مع المخزون اليومي البالغ 140-150 طناً، وبذلك يكون عامل الأمان عالياً ولا يوجد أية عوائق. واعتبر مدير الفرع أن الوضع الفني في المطاحن جيد جداً بشكل عام، وأن نسبة تنفيذ إجمالي المطاحن بلغت خلال شهر تشرين الأول 98% فقد بلغ إنتاج مطحنة جبلة 9677 طناً بنسبة تنفيذ 91% وأنتجت مطحنة الساحل 5978 طناً بنسبة تنفيذ 129,3% وبلغت نسبة تنفيذ مطحنة اللاذقية 63,710% بإنتاج 1433,480 طناً.