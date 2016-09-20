هناك أسباب عديدة بالفعل للإقلاع عن التدخين، ولكن دراسة نشرت هذا الأسبوع في دورية الدورة الدموية قدمت سببا آخر، وهو أن التدخين يسبب تضخم جدار القلب ويحد من قدرته على ضخ الدم.

وقد تم قياس التغييرات في القلب بسبب التدخين في نهاية المطاف، وثبت أن التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بقصور في القلب، حتى في الأفراد دون أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد وجد بعض الباحثين وجود علاقة مع زيادة في كتلة البطين الأيسر للقلب، الذي يعتبر اللاعب الأساسي في نظام ضخ القلب، ويصنع جدار البطين الأيسر في الغالب من العضلات، لذلك، فهو مثل أي عضلة يزيد حجمه ليجري العمل الأصعب.

ومن المعروف أن تضخم البطين الأيسر يؤدي إلى فقدان وظائف القلب، مما قد يؤدي إلى المضاعفات التي تشمل انقطاع وصول الدم من القلب، وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها من الأعراض.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تعتبر آخر رسالة صارخة فيما يتعلق بمخاطر تدخين التبغ، ومن ناحية أخرى، تعطي المدخنين الذين يفكرون فى الإقلاع عن التدخين سببا آخر للحفاظ على المحاولة لشفاء القلب.