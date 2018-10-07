« التدوين الرقمي في الإعلام الالكتروني» بدورة تدريبية في حمص

تناولت الدورة الإعلامية التي أقامها فرع اتحاد الصحفيين بحمص مواضيع منوعة تتعلق بالتدوين الرقمي في الإعلام الالكتروني بمشاركة أكثر من 50 من العاملين في الوسط الإعلامي والمكاتب الاعلامية في المؤسسات والجهات العامة والمهتمين بالعمل الإعلامي وذلك في كلية الهندسة المعمارية بجامعة البعث.

الإعلامي حسين ابراهيم مدير المحتوى الرقمي في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أشار الى أهمية المادة التدوينية من حيث المصداقية والقدرة على التأثير في اتخاذ القرارات للمتلقي.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور لفت إلى اتجاه الاتحاد حالياً لتأهيل وتدريب العاملين في الإعلام الالكتروني وتنظيم علاقتهم بالاتحاد وإمكانية تأمين ظروف عمل صحيحة لهم.

بسام علي رئيس اتحاد صحفيي حمص بين أهمية تأهيل الإعلاميين ليكونوا قادرين على القيام بمهامهم بفاعلية واقتدار.