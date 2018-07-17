التربية.. إصدار الخطة الدرسية للعام الدراسي المقبل

أصدرت وزارة التربية اليوم خطتها الدرسية للعام الدراسي 2018-2019 وطلبت من مديرياتها في المحافظات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيقها.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الخطة تتضمن بدء العام الدراسي والدوام المدرسي والتقويم والحصص الدرسية وسير الدوام للتعليم العام والمهني للعمل بموجبها.

وكانت الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي للمدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها للعام الجديد في الثاني من أيلول المقبل ويبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد في الـ 26 من شهر آب المقبل عام 2018.