التربية تحدد الشروط الواجب توافرها في وسائط نقل المؤسسات التعليمية الخاصة

حرصاً على توفير الأمن والسلامة لأطفال وتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية الخاصة أثناء نقلهم منها وإليها حددت وزارة التربية الشروط الواجب توافرها في وسائط النقل المستخدمة في هذه المؤسسات.

وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة على ضرورة وضع لافتة على المركبة من الأمام والخلف بقياس لا يقل عن 70 سنتيمترا يكتب عليها عبارة “انتبه..خاص بنقل الطلاب..توقف متكرر..” وأن تكون المقاعد مغطاة بالاسفنج وخالية من البروزات والنتوءات التي تسبب أذى للطالب وتزويدها بحقيبة إسعاف أولية وجهاز إطفاء حريق والأدوات المساعدة على سلامة المركبة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون وسائط النقل نظيفة من الداخل والخارج وخالية من أي عبارات أو صور غير تربوية وأن يتناسب عدد الطلبة المنقولين مع عدد المقاعد والزام أصحاب الوسائط بالتقدم بتقرير فني عن سلامة مركبتهم من جميع النواحي موثق أصولاً.

كما حددت الوزارة الشروط الواجب توافرها في السائق أهمها أن يحمل إجازة سوق عمومي فئة (د) ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون حسن السلوك والسيرة وأن يبرز سجلا عدليا حديثا بأنه غير محكوم وتقريرا طبيا حديثا مصدقا أصولاً بأنه لائق صحيا ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على خمسين سنة وأن يلتزم بأنظمة المرور ويتعهد بألا تزيد سرعة مركبته على 40 كيلومترا في الساعة أثناء نقل الطلبة و الالتزام بالوقوف على يمين الطريق بشكل مواز أثناء صعود ونزول الطلبة وبما لا يعيق حركة السير.

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في مشرفة الباص بينت الوزارة ضرورة أن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية على الأقل وحسنة السيرة والسلوك وتجيد معاملة الأطفال وأن ترافق الأطفال والتلاميذ أثناء النقل وتساعدهم أثناء صعودهم ونزولهم من المركبة بعد التأكد من وقوف المركبة بشكل تام وتحميهم من أي أذى.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المشرفة بارتداء اللباس الموحد الخاص بالمشرفات “مريول لون زهر” وأن ترفع تقريراً يومياً لإدارة المؤسسة التعليمية يتضمن ساعة انطلاق المركبة ووصولها وجدولا بأسماء الحضور والغياب للطلبة ومدة التأخير إن حصلت ومراقبة سلوك السائق ومنعه من تجاوز السرعة المحددة للمركبة واستخدام الفيديوهات وأشرطة التسجيل.

وحول الإجراءات المطلوبة من إدارة المؤسسة التعليمية شددت الوزارة على عدم السماح بنقل أي طفل أو تلميذ أو طالب بوسائط نقل جماعية إلا عن طريقها بعد الحصول على موافقة مديرية التربية والإشراف المباشر من قبل إدارة المؤسسة ومسؤول النقل والمدير المندب في حال وجوده على تنظيم قوائم اسمية للطلبة المنقولين في كل مركبة وتنظيم البطاقات الحاملة لأسمائهم وعناوينهم ورقم الهاتف وخط سير المركبة وأن تسلم مشرفة الباص لائحة بأسماء الطلبة المدرجة في مركبتها والإشراف على ترتيب جلوس كل طالب مع الأخذ بعين الاعتبار أماكن نزولهم.

وطلبت الوزارة من المؤسسات التعليمية وضع خطة سير لكل مركبة بشكل يؤمن وصول الطلبة إلى أقرب مكان من منازلهم وعقد اجتماع للسائقين والمشرفات قبل بدء العام الدراسي لشرح التعليمات.

ووجهت الوزارة مديريات التربية في المحافظات بالمتابعة والمراقبة المستمرة لهذا الموضوع في المؤسسات التعليمية وعدم التهاون بأي شرط.