التربية تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي ومفاضلة أبناء الهيئة التدريسية للسنة التحضيرية في الكليات الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج مفاضلات القبول الجامعي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للفرع العلمي ومفاضلة أبناء الهيئة التدريسية للسنة التحضيرية في الكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه يمكن للراغبين الاطلاع على الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد والنتائج الاسمية على موقعي المفاضلة ووزارة التعليم العالي الالكترونيين.

وكانت الوزارة أصدرت في الثاني من الشهر الجاري مفاضلات القبول الجامعي والتسجيل المباشر للفرع الأدبي والسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019.