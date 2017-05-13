التربية تنهي استعداداتها لامتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

أنهت وزارة التربية كل الإجراءات اللازمة لإنجاح سير العملية الامتحانية لمرحلة التعليم الأساسي التي تبدأ يوم غد الـ 14 من أيار الجاري ولغاية الـ 25 منه.

وأوضح مدير الامتحانات العامة يونس فاتي أن وزارة التربية أكملت الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب مشيراً إلى أن عدد التلاميذ المتقدمين إلى شهادة التعليم الاساسي نحو 270 ألفا موزعين على 2100 مركز امتحاني فيما يبلغ عدد طلاب الإعدادية الشرعية 3000 طالب موزعين على 48 مركزا امتحانياً.

وكانت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وبالتعاون مع الحكومة السورية قامت أمس بإخراج طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي والمشرفين عليهم من مخيم اليرموك عن طريق بلدة يلدا لتقديم امتحاناتهم.