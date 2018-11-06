التربية توضح.. حادثة حافلة الطلاب بمشروع دمر كانت بسبب عطل فني

توضيحا لما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن مشهد وقوع حادث سير لحافلة تقل طلاب وتلاميذ مدرسة بمشروع دمر نزلة الفرن، تبين بعد التواصل مع مديرية تربية ريف دمشق أن الحادث وقع أثناء نقل “12” تلميذاً إلى مدرسة سوريانا برفقة معلمتين نتيجة عطل فني طارئ في الحافلة.

كما تبين بعد زيارة المعنيين التربويين كل من مشفى الشامي والمواساة للاطمئنان على حالات المصابين والمصابات، والاستفسار من الأطباء المعنيين عن أوضاعهم الصحية، ولقاء بعض أولياء الأمور والمعلمتين اللتين أصيبتا ببعض الكسور نتيجة حرصهما على سلامة التلاميذ وتصرفهما بوعي وحكمة، حيث تم تخريج “11” تلميذاً نتيجة إصابات طفيفة بعد أن أجريت لهم الإسعافات اللازمة.

ومازالت إحدى التلميذات من الصف السادس تتلقى العلاج اللازم في مشفى الشامي، وكذلك سائق الحافلة سامر زينو في مشفى المواساة.