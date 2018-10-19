التربية: غدا اختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة

تجري وزارة التربية غدا السبت اختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2019.

وذكرت الوزارة أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم للامتحان وصل إلى 54009 طلاب منهم 38208 بالفرع الادبي موزعون على 285 مركزا و15801 بالفرع العلمي موزعون على 143 مركزا لافتة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات لسير الامتحانات بالشكل الصحيح وبما يحقق تكافؤ الفرص للجميع لينال الطلاب حقهم كاملا من الدرجات استنادا إلى أدائهم وواجباتهم .

وبينت الوزارة في بيانها أنه يقبل تسجيل الطلاب في محافظة الرقة لابناء المحافظة حصرا وفق قيد سجل مدني يثبت بأن الطالب من أبناء الرقة أو حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي من محافظة الرقة كما يسجل الطلاب الذكور لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة بصفة دراسة حرة في امتحانات تربية دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يتقدم للامتحان في المحافظة التي نجح فيها باختبار الترشح حصرا وبنفس الفرع الذي نجح فيه لافتة إلى أنه يقبل اعتراض الطلاب على درجاتهم وعلى العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية لمدة خمسة ايام اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور النتائج .

وحصرت وزارة التربية التقدم للاختبار بشرطين أساسيين.. أن يكون قد مضى على حصول الطالب شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الاقل وأن يكون عمره قد تجاوز الثامنة عشرة ولم يمض ثلاث سنوات على حصوله على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها ومن مواليد 8-6-2001 وما قبل.