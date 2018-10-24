الترجي التونسي إلى النهائي على حساب بريميرو أغوستو

صعد الترجي التونسي لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على ضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي 4-2، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

أحرز رباعية الفائز كل من يوسف بلايلي في (د.16 من ركلة جزاء) ومحمد اليعقوبي في (د.27) وهيثم الجويني في (د.74) وأنيس البدري في (د.85)، بينما أحرز للفريق الخاسر جيرالدو في (د.8) ومونجو بوكامبو في (د.64).

وكان الترجي قد تلقى الخسارة بهدف في مباراة الذهاب، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز إيابا ليضمن التأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويقام الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب: المباراة الأولى بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، والإياب في نهاية الأسبوع التالي.