كشف مدير الإنتاج النباتي المهندس عبد المعين قضماني عن موافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري على الترخيص لأول محطة إكثار وإنتاج بذار الخضراوات في سورية وتحديداً في محافظة ريف دمشق، وذلك وفق أحكام القرار 31/ ت لعام 2013 الناظم لعملية إنتاج وإكثار وتجارة النبات وأجزائه.

وأكد قضماني “بحسب صحيفة الثورة” إلى وجود تراخيص جديدة سيتم العمل على إصدارها قريباً خاصة بمحطات إنتاج بذار خضراوات هجينة بالشكل الذي يمكن من خلاله تأمين جزء من احتياجات القطر من بذار الخضراوات المماثلة للبذار المستوردة.‏

وأشار قضماني إلى أن هدف وزارة الزراعة من هذا التحرك هو توسيع قاعدة توفير مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية، وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية وتحديداً لجهة الاستثمار في مجال إنتاج بذار الخضراوات محلياً سواءً العادية منها أم الهجين، وذلك لتوافر الخبرات الوطنية المتخصصة والبيئة المناسبة لمثل هذه الاستثمارات في سورية.‏

كما أوضح قضماني أن هذا الإجراء سينعكس أيضاً على توفير مدخل مهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي وهو البذار بأسعار مقبولة للفلاحين مقارنة مع البذار المستورد، كما سيفسح المجال واسعاً أمام أصحاب المنشآت المرخصة للدخول إلى الأسواق العالمية فضلاً عن المجاورة من خلال تصدير هذه البذار المنتجة محلياً والتي تخضع لتجارب التقييم والتسجيل من قبل الجهات المعنية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فضلاً عن تمكين هذه المنشآت من الاستفادة من نتائج ومخرجات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية من سلالات وأصناف النويات المنتخبة والمنتجة من قبل الهيئة بعد اعتمادها رسمياً.‏