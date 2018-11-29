الترخيص لـ 23 مشروعاً صناعياً في القنيطرة

منحت مديرية صناعة القنيطرة 23 ترخيصا لإقامة منشآت صناعية في المنطقة الصناعية بمنطقة الحلس بريف المحافظة الشرقي.

وأوضح مدير صناعة القنيطرة مضر الحلبي في تصريح له أن المشاريع الصناعية المرخصة ستؤمن نحو369 فرصة عمل، لافتا إلى أن قرارات الترخيص الممنوحة تتضمن منشآت لتصنيع المجبول البيتوني والقساطل الإسمنتية وأطاريف الشوارع والبلاط والخراطيم الزراعية والدهانات والأكياس البلاستيكية وأجهزة التكييف والتبريد والأثاث المعدني والمضخات، إضافة إلى الصناعات الغذائية كإنتاج الحلويات والبسكويت والطحينة والكونسروة والألبان والأجبان وتجهيزات المطاعم والفنادق والأحذية والألبسة الجاهزة.

وأشار الحلبي إلى أهمية إقامة مشاريع صناعية تسهم في تسريع عجلة التنمية الصناعية وتقلل الكلف والجهد والزمن وتوفر مزيدا من فرص العمل، إضافة إلى توفير فرص جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى التحتية وتحقيق انتشار جغرافي متوازن للصناعة والاستثمارات الصناعية.