التشكيل الرسمي للقاء اسبانيا وكرواتيا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل اللاروخا لمواجهة كرواتيا، التي تقام مساء اليوم، الخميس، على ملعب “مكسمير” بالعاصمة “زغرب” ضمن دور المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: روبيرتو، إنيجو مارتينيز، راموس، خوردي ألبا

الوسط: بوسكيتس، ساؤول، سيبايوس

الهجوم: إيسكو، أسباس، رودريجو

في المقابل يلعب وصيف بطل العالم بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: كالينتش

الدفاع: فرسالكو، لوفرين، فيدا، جيدفاج

الوسط: بروزوفيتش، راكيتيتش، بيريسيتش، مودريتش

الهجوم: ريبيتش، كراماريتش

ويأمل كرواتيا في الانتقام من خسارة مباراته الماضية أمام إسبانيا بنتيجة 6/0 ضمن نفس البطولة.

في حالة خسارة أو تعادل إسبانيا خلال هذا القاء، فإن حظوظ كتيبة لويس إنريكي ستظل قائمة في التأهل، ولكنها في هذه الحالة ستكون مرهونة بنتيجة اللقاء الأخير في المجموعة والذي سيجمع بين إنجلترا وكرواتيا يوم الأحد المقبل على ملعب (ويمبلي).

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تقبع كرواتيا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة، وستلعب مباراة أخرى أمام إنجلترا (4 نقاط)، الأحد القادم، على ملعب (ويمبلي).