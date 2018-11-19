التشكيل الرسمي لمباراة هولندا والمانيا

أعلن يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، تشكيلته الأساسية لمواجهة هولندا، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج المنتخب الهولندي لنقطة التعادل على الأقل، لضمان صدارة المجموعة والتأهل للمربع الذهبي، بعد هبوط ألمانيا للمستوى الثاني.

وضمت تشكيلة المانشافت كلًا من:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: هوميلز – روديجير – سولي

خط الوسط: كيرير – كيميتش – كروس – شولز

خط الهجوم: ساني – جنابري – فيرنر

كما أعلن رونالد كومان، مدرب هولندا، تشكيلته التي تضم كلًا من:

حراسة المرمى: سيليسين

خط الدفاع: تيتي – دي ليخت – فان دايك – بليند

خط الوسط: دي يونج – فاينالدوم – دي رون

خط الهجوم: بروميس – بابل – ديباي