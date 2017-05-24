«التشيرنغيتو».. نيمار يجتاز الفحوصات الطبية في فريق عريق

تزداد التقارير الصحفية الخاصة بشائعات سوق الانتقالات الصيفية، ولا شك أن لاعبا ببراعة البرازيلي نيمار يمثل جزءا كبيرا منها، بسبب قدراته الفنية ومهاراته الرائعة.

وتسبب خلاف نيمار مع أونزي، المدرب المساعد للويس إنريكي، وفشل برشلونة في تحقيق الألقاب هذا الموسم، في كثرة التقارير التي تربط اللاعب بالتفكير في الرحيل عن ملعب كامب نو، على الرغم من أن المهاجم البرازيلي الشاب مدد تعاقده مع النادي الكتالوني منذ عدة أشهر.

ووفقا لبرنامج “التشيرنغيتو” الإسباني، فقد أكد الصحفي الإسباني إدواردو إيندا، أن نيمار قد اجتاز الفحوصات الطبية في صفوف باريس سان جيرمان، وأن هناك اتفاقا بين اللاعب البرازيلي والنادي الفرنسي.

ويحق لنيمار الرحيل عن صفوف برشلونة من دون الحاجة للحصول على موافقة النادي الكتالوني، شريطة دفع 200 مليون يورو كشرط جزائي.

ولاشك أن النادي الباريسي قادر على دفع هذا المبلغ، خاصة بعد حل مشاكله الخاصة بقوانين اللعب النظيف.

وأحرز النجم البرازيلي 104 أهداف في 185 مباراة خاضها مع برشلونة في مختلف المسابقات.