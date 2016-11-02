التشيكية كفيتوفا تبدأ بنجاح في بطولة كأس النخبة للتنس

بدأت التشيكية بترا كفيتوفا مشوارها في بطولة كأس النخبة للتنس المقامة في زوهاي الصينية، البالغة قيمة جوائزها نحو مليونين و214 ألف دولار، بالفوز على الإيطالية روبرتا فينتشي.

وتغلبت النجمة التشيكية بسهولة على المخضرمة روبرتا فينتشي، المصنفة 17 عالميا، بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما، يوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعرضت روبرتا فينتشي (33 عاما)، بذلك، للهزيمة الثانية في البطولة، بعد الأولى أمام التشيكية الأخرى باربارا ستريكوفا، المصنفة 21 عالميا، بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (4-6) و(3-6).

وستلعب بترا كفيتوفا مباراتها الثانية والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، مع مواطنتها باربارا ستريكوفا.