التصديق على إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء حمص

صدق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص على دفتر الشروط الفنية لمشروع أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء المدينة وعلى الشروط الفنية لاستثمار مرآب حي الأربعين لموقف السيارات في باب هود .

وأشار المهندس ناظم طيارة رئيس مجلس مدينة حمص إلى أنه تم خلال الاجتماع اليوم تصديق العقد المبرم مع فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي لبيعه المقسم رقم 71 في حي الشماس بمساحة 528 مترا مربعا بمبلغ اجمالي قدره مليون و267 ألف ليرة وتصديق العقد المبرم مع أحد المستثمرين لتقديم مواد كهربائية “بروجكتورات” لزوم الانارة ضمن المدينة بمبلغ نحو مليون ليرة.

ولفت طيارة الى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لبعض المهن في مناطق متفرقة من المدينة تضمنت روضة أطفال وصيدلية.