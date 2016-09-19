التصدي لإعتداءات إرهابيي “داعش” في ريفي حلب الشرقي والجنوبي

تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة لهجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في محيط الكلية الجوية شرقي حلب على الطريق الدولية الواصلة إلى الرقة.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات “أسفرت عن تدمير 3 سيارات مزودة برشاشات “دوشكا” لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على العديد منهم وإصابة آخرين”.

هذا وأكد مصدر عسكري إيقاع خسائر كبيرة بين صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق مختلفة من ريف حلب الجنوبي.

وأفاد المصدر بأن “مجموعات إرهابية مسلحة اعتدت ظهر اليوم على عدد من النقاط العسكرية في المشروع 1070 السكني وقرية السابقية ومحيط سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي حيث ردت وحدات الجيش والقوات المسلحة على مصادر الاعتداءات وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد”.

وخرقت المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية نظام التهدئة عشرات المرات عبر استهدافها بالقذائف والرشاشات مواقع ونقاطا عسكرية وأحياء سكنية في مدينة حلب وريفها.