التصدي لزمر إرهابية حاولت التسلل إلى إيران

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين اشتري بأنه تم التصدي لمجموعات مناهضة وإرهابية حاولت التسلل إلى الداخل في شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

وصرح العميد اشتري أن بعض المجموعات المناهضة والإرهابية حاولت خلال الأشهر الأخيرة التسلل إلى الداخل من حدود شمال غرب وجنوب شرق البلاد، إلا أن قوات حرس الحدود والحرس الثوري وسائر القوات الأمنية تصدت لهم ومنعتهم من ذلك بعد أن وجهت لهم ضربات في الوقت المناسب.

واعتبر العميد اشتري أن مستوى الأمن مقبول في حدود جنوب شرق البلاد المجاورة لباكستان وأفغانستان، مضيفاً أن مشروع غلق حدود جنوب شرق البلاد مستمر بجدية في الأجزاء التي تواجه فيها فراغا امنيا.