التصدي لمحاولات إرهابيين من “النصرة” قطع طريق حمص-سلمية

استهدفت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم “جبهة النصرة” في ريف حمص الشمالي.

وأكدت مصادر ميدانية أن وحدة من الجيش تمكنت من القضاء على 23 إرهابيا من “النصرة” على محور “القنيطرات، عز الدين” في ريف حمص الشمالي.

وأكدت وكالة “سانا” أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري وجها رمايات نارية ضد تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” على محور عز الدين-القنيطرات أثناء محاولتهم قطع طريق حمص-سلمية.

ولفتت الوكالة أن الجيش أحبط الهجوم موقعا 23 قتيلا في صفوف الإرهابيين بينهم “ابو حمزة الجولاني” و”خالد دردر” وهما متزعمان في “جبهة النصرة” وأبو مقداد الديري وحسين الرز وعمار الحمود، إضافة إلى تدمير 5 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة.