التصدي لهجوم إرهابي على محيط الكلية الجوية بريف حلب

أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوما إرهابيا على محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في محيط الكلية الجوية شرقي حلب بنحو 40 كم على الطريق الدولية الواصلة إلى الرقة.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات “أسفرت عن تدمير 4 سيارات مزودة برشاشات لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على العديد منهم”.