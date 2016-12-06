التعادل يحسم لقاء الشرطة والاتحاد بدورة تشرين الكروية

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة فريق الاتحاد الحلبي ونظيره الشرطة في ختام مواجهات الدور الأول من دورة تشرين الودية.

الاتحاد كان الأفضل وخاصة في الشوط الثاني، حيث تسابق لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة فيما اعتمد الشرطة على اللعب بطريقة دفاعية واللعب على الهجمات المرتدة.

ويشارك في هذه الدورة 8 فرق محلية، قسمت إلى مجموعتين، ضمت الأولى: تشرين، وجبلة، والكرامة وبانياس، بينما ضمت الثانية: حطين، والشرطة، والاتحاد، والوثبة.

ورغم تعادل الاتحاد وهو الثاني في المجموعة بعد تعادله 3-3 مع حطين إلا إنه بقي متصدرًا برصيد 5 نقاط ليواجه فريق الكرامة الحمصي يوم الخميس المقبل في مباراة قبل النهائي فيما يواجه تشرين نظيره حطين.