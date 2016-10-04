التعاقد لتنفيذ صرف صحي في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون

كشف مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء المهندس علاء أبو عمار أنه تم مؤخراً توقيع عقدين مع فرع الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروعات صرف صحي في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بقيمة تصل لنحو 390 مليون ليرة سورية.

وأوضح أبوعمار أن العقدين الموقعين منذ أسبوع يشملان تنفيذ الخطوط الرئيسية في المنطقة الصناعية والحرفية والخطوط الفرعية في قطاع الصناعات الغذائية وبمدة تنفيذ تبلغ ستة أشهر، لافتا إلى أن العقدين حاليا قيد التصديق في وزارة الإدارة المحلية، وسيتم البدء بالتنفيذ فور الانتهاء من عملية التصديق.

وبين أبوعمار أن قيمة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بلغ نحو 390 مليون ليرة، وذلك منذ بدء العمل بالمنطقة قبل نحو عامين بينها 132 مليون قيمة الإنفاق منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه وشملت شق وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية في القطاعات الصناعية الأربعة وتسوية المقاسم وتجهيزها وحفر وتجريب بئري مياه وبناء خزاني مياه.

يشار إلى أنه يتم حاليا التجهيز لتسليم المقاسم للمكتتبين المخصصين في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بالسويداء والبالغ عددهم 231 مكتتبا.