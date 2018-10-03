التعاقد مع فلاحي الحسكة لإنتاج 2200 طن من بذار القمح والشعير

باشر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة اليوم عمليات تنظيم العقود مع الفلاحين لاستلام إنتاجهم من محصولي القمح والشعير لتأمين البذار المحسن للموسم القادم.

وبين مدير فرع الإكثار عايد الحسين أن الفرع فتح باب استقبال طلبات الفلاحين الراغبين بالتعاقد خلال شهر تموز الماضي وبعد الانتهاء من استلام الطلبات تمت دراستها من قبل اللجان المختصة وفق مقدار خطة الإنتاج المقدرة بكمية 2100 طن قمح و 100 طن شعير.

وبدأ الفرع تنظيم العقود مع الفلاحين الذين يملكون تنظيما زراعيا وتنطبق على أراضيهم المواصفات المحددة للتعاقد وتعطى أولوية التعاقد للأراضي التي تقع ضمن نطاق منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية.

ولفت الحسين إلى أن الفرع بدأ عمليات بيع القمح والشعير المحسن والمعقم والمغربل للفلاحين المتعاقدين بسعر 180 ليرة سورية للكيلوغرام من القمح و150 ليرة سورية للشعير، مبيناً أن الفرع أوشك على الانتهاء من عمليات غربلة وتعقيم كامل الكمية التي استلمها من الحبوب خلال الموسم الحالي.

يشار إلى أن فرع الإكثار استلم من الفلاحين المتعاقد معهم على الإنتاج خلال الموسم الحالي كمية 3615 طنا من القمح والشعير.