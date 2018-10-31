التعليم التقاني: منح الطلاب المنقطعين منذ عام 2011 مهلة للتسوية

وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على منح الطلاب المنقطعين في المعاهد التابعة له منذ عام 2011 وحتى العام الدراسي 2017-2018 مهلة جديدة لتسوية أوضاعهم لغاية نهاية شهر تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك في بيان للمجلس حيث وافق في جلسته الثالثة للعام 2018 المنعقدة اليوم على استثناء مصابي الحرب من شرط العمر للقبول في المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني وتشكيل لجنة مواءمة للاختصاص المطلوب القبول فيه.

وسمح المجلس في قراره بقبول الطلاب الموفدين لصالح وزارة الدفاع وفق نظام التعليم العام.

وحدد المجلس فترة تقديم طلب إعادة درجة الأعمال لتصبح 15 يوما من صدور نتائج المفاضلة العامة اعتبارا من العام الدراسي القادم.

وتهدف المعاهد التقانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.