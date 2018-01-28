التعليم العالي: إجراء الجلسة الثانية من الامتحان الطبي الموحد

أجرى مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي أمس الجلسة الثانية للامتحان الطبي الموحد دورة كانون الثاني 2018 لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الطلاب المتقدمين إلى الامتحان بلغ 814 طالبا من السنة السادسة في كلية الطب البشري في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وجامعات القلمون والسورية والأندلس للعلوم الطبية الخاصة إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية.

وحسب البيان تم توزيع الطلاب على 7 مراكز امتحانيه داخل وخارج سورية حيث تضمن امتحان الجلسة الثانية 120 سؤالا شملت اختصاصات الجراحة والأمراض النسائية والتوليد والأمراض العينية والأذنية.

وكان المركز أجرى الجلسة الأولى للامتحان الطبي الموحد في الـ 20 من الشهر الجاري وشملت اختصاصات أمراض الأطفال والباطنة والجلدية.

ويهدف مركز القياس والتقويم الذي أحدث عام 2012 لقياس مخرجات التعليم العالي لطلاب الجامعات في عدة اختصاصات منها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعمارية والمعلوماتية لتطوير عملية التعليم والتعلم واستثمار وتوظيف القوى البشرية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي قبل ممارستها المهام المختلفة في المجتمع.