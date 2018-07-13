التعليم العالي: الحديث عن الدورة التكميلية سابق لأوانه

دمشق-البعث:

نفى معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور الإدلاء بأي حديث عن الدورة التكميلية لأي وسيلة إعلامية، وأكد أن الحديث عن هذا الموضوع مازال مبكراً، وأن ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.

كما أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته أمس العودة إلى النظام الفصلي المعدّل في الجامعات والمعاهد ابتداءً من العام الدراسي 2018-2019.

وتقسّم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدّل إلى فصلين دراسيين، وتجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدّد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي، وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتمّ تدريسها فيه فقط، كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقرّرات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.

ويمتاز هذا النظام بتقصير مدة الامتحانات وزيادة فترة التدريس وتقليص مدة المكوث في الجامعة، وتخفيف الأعباء الامتحانية على الجامعة، ممّا ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم العالي في الجامعات.