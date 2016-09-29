قرر مجلس التعليم العالي تسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية المعتبرين بحكم المستقيل والراغبين بالعودة إلى العمل بعد تقديم الطلب من صاحب العلاقة عن طريق الفاكس أو من وكيله القانوني وفي حال الموافقة لا يصدر القرار التنفيذي إلا بعد عودته.

وناقش المجلس في جلسته الأولى للعام الدراسي 2016-2017 والمنعقدة برئاسة الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي عددا من القضايا التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة وسمح للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم إلى المفاضلات وخصوصا المحافظات الشرقية بالتسجيل المباشر وفق الحدود الدنيا لمفاضلة 2015-2016 للفرعين العلمي والأدبي “عام وموازي ومحافظات شرقية”.

كما سمح المجلس بإجراء مفاضلة ملء شواغر لمفاضلة فرز الطلاب إلى الكليات الطبية ولجميع أنواع المفاضلات وفق الحدود الدنيا المعلن عنها لكل اختصاص ووفق الشواغر المتوافرة.

وقرر المجلس تعديل التقويم الجامعي للعام الدراسي 2016-2017 في السنة الأولى للسنة التحضيرية في الكليات الطبية بحيث يصبح 3-10-2016 بدلا من 18-9-2016.

ووافق المجلس على زيادة أعداد الطلاب في الكليات الطبية في الجامعات الخاصة وذلك بموجب مفاضلة تعلن عنها الجامعات الخاصة إضافة إلى الموافقة على اعتماد لوائح وخطط دراسية في الجامعات الحكومية والخاصة.