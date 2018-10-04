التعليم العالي تصدر مفاضلات الموازي للفرع العلمي

أصدرت وزارة التعليم العالي، أمس، مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2018 -2019.

وبينت الوزارة أنها وضعت الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي وإجراءاتها في الجامعات والمعاهد للطلاب السوريين ومن في حكمهم وكذلك الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات في المراكز المعتمدة في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 9-10-2018 ولغاية يوم الخميس 18-10-2018 يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً عدا يوم الجمعة.

واشترطت الوزارة على الطالب المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية “الفرع العلمي” لعام 2018 حصراً حيث يتقدّم الى مفاضلة التعليم الموازي بدورة الشهادة الثانوية نفسها التي تقدم بها للمفاضلة العامة.

يمكن الاطلاع على المفاضلة عبر موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني.